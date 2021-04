Send til din ven. X Artiklen: Debat: Stadionbyggeri eller rådhusrenovering? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Stadionbyggeri eller rådhusrenovering?

Det Grønne Område - 15. april 2021 kl. 06:00 Af Lars Bisgaard, kandidat, KV21, lokallisten Vores kommune-LTK Kontakt redaktionen

Debatten går livligt om et nyt stadion i Lyngby. Stadiongruppen har gang i en underskriftsindsamling og har pt. over 1250 underskrifter. Hovedpointen er, at man ikke ønsker boliger på Idrætsbyens nuværende område, man er dog ikke imod et nyt stadion og bedre faciliteter.

VORES kommune-LTK er enig i, at Idrætsbyen er til idræt og stadion er til fodbold. Får man først bygget boliger, etablerer man en varig løsning vil blokere for fremtidige nye og bedre idrætsfaciliteter. Boliger kan bygges andre steder i kommunen.

Men Lyngby behøver et nyt og mere moderne stadion og bedre forhold til brede idrætten. Resten af idrætsbyen trænger også til en opgradering. Hvorfor f.eks. ikke bygge 2 vandrutsjebaner (en stor og en lille) i svømmehallen? Bygge en legeplads der udfordrer børns motorik? En løbesti rundt i kanten af idrætsbyens område, der har indbygget forhindringer/styrkeøvelser?

Et nyt stadion giver også muligheden for at bygge et nyt sted? Bytte rundt på atletikbanen og stadion? Eller udvikle brugen af området ved Gyrithe Lemches vej? Sænke banen i niveau? Alt samme med henblik på at undgå fortidens konflikter med naboerne og få et stadion, der er fremtidssikret.

Sagens kerne er, at Kommunebestyrelsen ikke vil betale for et nyt stadion, men hellere sælge jorden. Så Lyngby boldklub må selv bygge og finansiere byggeriet via andre kanaler, som fx altså bolig- & erhvervsudlejning. Som det er nu, er det besværligt for Boldklubben at skabe liv i bygningerne på stadion, da det er kommunen der bestemmer. Hvis kommunen opgraderer stadion og lader Boldklubben stå for driften, er der en mulighed for, at bygningerne bliver brugt fuldt ud, frem for at stå ubrugte hen.

Men hvorfor vil Kommunalbestyrelsen ikke bygge et nyt stadion?

Ja, borgermesteren siger lige ud, at hun ikke interesserer sig for fodbold, og med hende følger de konservative og halvdelen af kommunalbestyrelsen. Tilsvarende vil de ikke bruge penge til opgradering eller bygge nyt stadion. De konservative vil dog gerne renovere rådhuset, som de kalder en kulturarv, til 5-6 gange prisen af et nyt stadion. Men glemmer hun ikke, at Lyngby Boldklub jo er ældre end rådhuset? Så den må jo også være en kulturarv, selvom den ikke er fredet? Og som hun siger; kulturarv skal bevares og en gang imellem koster det! Det er vel det et nyt stadion gør?

Så derfor spørger jeg:

Hvor mange gange er Rådhuset nævnt i landsdækkende TV og alle landets aviser, om ugen, kontra Lyngby Boldklub?

Boldklubben kunne jo hedde alt muligt andet, og dermed går LTK glip af uvurderlig reklame og opmærksomhed.

Hvor mange gange kommer der 500 - 1000 personer (20 busser) og kigger på Rådhuset, kontra Lyngby Boldklub?

Og dermed skaber omsætning i byen, også uden for stadion.

Hvor mange gange tager du dine børn eller børnebørn under armen og går ned og kigger på rådhuset kontra Lyngby Boldklub?

Ca. 4.000 borger valfarter til Lyngby Stadion, når der 18-20 gange om året er kamp. Tænker ikke rådhuset kan mønstre disse tal eller den interesse.

Hvor mange unge mennesker har Rådhuset som forbillede og en plakat hængene på væggen, kontra spillere fra Lyngby Boldklub?

Dette var et retorisk spørgsmål?.

Alligevel vil de Konservative ikke opgradere stadion, men hellere bruge +250 mil på en unødvendig renovering af Rådhuset.

Så VORES kommune-LTK er for at vi opgraderer/bygger nyt stadion og finder en vej til, at Lyngby Boldklub kan stå for driften. Der må gerne være 5-10 boliger indbygget i ende tribunerne, hvor eliteudøver kan bo, men ikke 300 boliger. Tilsvarende bør kommunen skabe mulighed for, at hvis Boldklubben ønsker at købe stadion (til fodbold brug), kan det ske hen over en rimelig periode, med overkommelige afdrag. Bemærk at jeg ikke siger det skal være gratis.

Lad os bevare Lyngby - Taarbæk som en attraktiv og moderne idræts by, både for eliten og for bredden.