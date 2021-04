Foto: Fodboldbilleder.dk Foto: ©Anders Kjærbye

Debat: Stadion som rammen om et fællesskab

Det Grønne Område - 28. april 2021 kl. 17:30 Af Claus Abildgaard, fmd., Lundtofte Boldklub Kontakt redaktionen

Lyngby Boldklub betyder noget særligt i vores kommune. Vi mærker det i de andre fodboldklubber i kommunen, hvor vi samarbejder på mange planer med Lyngby Boldklub, men i de senere år har det været meget tydeligt, at det at komme på Lyngby Stadion og se elitefodbold har fået en ny betydning, uanset om det var i 1.division eller endnu mere nu, hvor det drejer sig om Superliga fodbold.

Efter den truende konkurs, er det efter min mening lykkedes for Lyngby Boldklub med "Friends of Lyngby" i spidsen at få skabt en fællesskabsfølelse på Lyngby Stadion. Det er faktisk imponerende, at den følelse stadigvæk består, når man tænker på, hvor mange måneder der er gået med Covid 19 og ingen tilskuere på stadion.

I Lundtofte Boldklub har vi mærket det igennem lang tid som samarbejdsklub med Lyngby Boldklub. Dette samarbejde har betydet, at vores medlemmer har kunnet få et begrænset antal fribilletter til kampene, men denne ordning har så medført, at især mange af vores ungdomsspillere har taget familien med på stadion til glæde for alle. Vi havde også stor glæde af Danmarkshistoriens første Superligabanko, som blev afviklet på Lyngby Stadion i pausen af en kamp, og denne begivenhed gav et pænt overskud til Lundtofte Boldklub.

Sidst men ikke mindst har vi stillet med frivillige som stadionguider til nogle af kampene i Superligaen for at være med til at sikre, at coronarestriktionerne blev overholdt, og det gør vi igen til de 3 sidste hjemmekampe i dette års Superliga.

Der bliver "networket" på stadion, og der bliver snakket om mangt og meget, og aftaler indgås til gavn for fodbolden i hele byen.

Det er således vores håb, at Lyngby Boldklub vil få de bedste muligheder for at skabe de bedste rammer omkring fodbolden i Lyngby-Taarbæk Kommune - ikke kun på eliteplan.