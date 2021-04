Foto: Lars Schmidt

Debat: Stadion og Idrætsbyen er et fællesskab for alle

Det Grønne Område - 28. april 2021 kl. 17:00 Af Lotte Winther og Morten Friis, Lundtoftevej 51A, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen

Direktør for Lyngby Boldklub Andreas Byder har mange jern i ilden. Store visioner for stadion. Det ville være så dejligt for alle os andre, hvis vi også var skrevet ind i den vision.

Men nej, hverken Andreas Byder, Friends of Lyngby eller politikerne i Lyngby-Taarbæk er interesseret i at forholde sig til, at vi er ca. 56.000 borgere med forskellige holdninger til, hvordan byen skal udvikles.

Lyngby Boldklubs professionelle del af boldklubben kan ikke klare sig økonomisk, det er der mange andre virksomheder i dette land, der også har svært ved. Herunder andre fodboldklubber.

Stadionanlægget skal leve op til DBU's krav, hvilket også handler om økonomi. For nuværende er det kommunens ansvar.

Lyngby Boldklub er dog blevet lovet, at der findes en løsning, så klubben kan overleve, og i 2019 fremlagde kommunen et projekt på ca. 20.000 m2 bebyggelse i Idrætsbyen, et omfang på størrelse med de 3 boligblokke på Kanalvej. Langt størstedelen af projektet drejer sig om boligbyggeri.

Specielt den del af projektet forventer investorerne at tjene penge på. Ved kommunens salg af stadion inklusive byggegrunde, tror man på, at der kan komme styr på Lyngby Boldklubs økonomi og samtidig få bygget et nyt stadion.

Boliger bygget så tæt på et idrætsanlæg og her direkte sammen med tribunerne til stadion er at vælge en problematisk løsning. Når der spilles kampe, vil der være sikkerhedsmæssige udfordringer for både beboere og deres gæster. Situationen kræver et beredskab, som ingen myndighed endnu har kunnet bekræfte omfanget af.

Mange borgere er ikke tilhængere af projektets omfang og slet ikke, at Idrætsbyens rekreative område skal belastes med boligbyggeri. Bydelen omkring Idrætsbyen er i forvejen tæt bebygget, både med mange treetagers boligblokke og villakvarterer.

Idrætsbyen er et af de få grønne og rekreative områder i Lyngby, som fremstår relativt uberørt. Selvfølgelig med de bygninger til idrætsfaciliteter, som stedet er skabt til. Der er mange gæster og brugere, som nyder en pause fra byens voldsomme trafik, støj og forurening. De nyder den afslappede atmosfære, der endnu kan opleves.

Årligt spilles der 15-20 kampe på stadion, og disse dage er der knap så roligt, og fint med det, mange borgere kan godt lide at se en god fodboldkamp på stadion.

Så det er ikke fodbold, eller professionel fodbold, naboer og øvrige borgere har noget imod. Det er tanken om, at området vil ændre karakter til et boligkvarter, befærdet som trafikerede boligområder. Trafikken vil øges med 1.500 færdsler dagligt som konsekvens af det projekt, politikerne, Lyngby Boldklub og Friends of Lyngby er fortaler for. Trafikken til og fra nærliggende veje til Idrætsbyen forventes at stige med det dobbelte i 2030, så det er bestemt ingen gevinst at presse yderligere trafik ind i bydelen, heller ikke i forhold til sikkerhed og parkering.

Idrætsbyen er borgernes område, og derfor burde der lyttes til de mange engagerede borgere, som i de seneste 3 år har ytret sig. Der har de seneste måneder kørt en underskriftindsamling for at undersøge, hvad borgerne mener om mere bebyggelse i Idrætsbyen.

Ud af mere end 1.200 underskrifter har over 370 borgere skrevet en kommentar, et lille læserbrev kunne man kalde det, hvor de meget præcist udtrykker, hvorfor de er imod projektet. 370 læserbreve med stort set enslydende ønsker for Idrætsbyen, netop at der ikke bygges indenfor det område. Borgerne er trætte af, at der bygges på hvert et lille åndehul, hver en grøn plet.

Det er borgernes jord - al jord, som kommunen ejer, er borgernes jord. Indtil politikerne vælger at sælge det. Da Idrætsbyen i høj grad er et fælles anliggende, burde politikerne søge en løsning, som i langt højere grad henvender sig til alle brugere af idrætsfaciliteterne og området. Da det netop er borgernes og fællesskabets areal, undrer mange sig over, hvorfor politikerne kun har øje for en løsning, som tilfredsstiller udvikling af et fodboldstadion.

Ikke et sekund i løbet af 3 års diskussion har politikerne set i retning af at finde en løsning, som langt flere borgere kan finde enighed om. Der er 10 fodboldbaner og et stadion, så blandt mange andre idrætsgrene kan man sige, at der er prioriteret med god plads til fodbold.

Der er et moralsk ansvar i forhold til de mange borgere, som har et andet syn på projektet. Politikerne kan måske juridisk trumfe sagen igennem og beslutte hen over hovederne på borgerne. I det tilfælde bliver det endnu en kommune med politikerlede, og smilet er stivnet mellem Lyngby Boldklub, naboer og mange flere. Det er rigtig ærgerligt, da det specielt i det seneste år er gået op for mange mennesker, at vi har brug for hinanden.

Vi håber, vi en dag finder en løsning, vi alle kan leve med.

