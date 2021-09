Send til din ven. X Artiklen: Debat: Sover politikerne? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Sover politikerne?

Det Grønne Område - 30. september 2021 kl. 09:09 Af Claus Bøgh Svenningsen, Kandidat, KV21 og RV21, Nye Borgerlige Kontakt redaktionen

Sover politikerne og akutberedskabets ledelse?

Nyhedsstrømmen har de seneste uger flydt over med alarmerende artikler om akutberedskabet i Region Hovedstaden. Berlingske har afdækket, hvordan tusindvis af borgere i hovedstadsområdet har oplevet ikke at kunne komme direkte igennem til vagtcentralen-1-1-2. Kun syv ud af flere tusinde såkaldt mistede opkald til vagtcentralen er blevet indberettet som utilsigtede hændelser til myndighederne. Hvordan kan man tillade sig, at dække over problemerne på denne måde?. Det går ud over patientsikkerheden og kan potentielt koste menneskeliv.

Det er bekymrende læsning og giver anledning til en række spørgsmål til både de ansvarlige politikere og ledelsen i akutberedskabet. Hvordan reflekterer ledelsen over det faktum, at deres medarbejdere mistrives og siger op i tide og utide?. Og hvad tænker politikerne om ledelsen?. Hvilken konsekvens får det, at ledelsen ikke i tilstrækkeligt omfang har opdateret politikerne?.

Akutberedskabets ledelse beklager sig over manglende kvalificeret arbejdskraft, men det kan, set med mine øjne, kun udgøre et symptom på det egentlige problem, som lader til at være en stor personaleomsætning. Fokus bør være på fastholdelse af medarbejdere og på, hvordan deres trivsel på arbejdspladsen sikres ellers ender det galt. Med mange opsigelser, så skal der kigges indad. Det er nødvendigt at anerkende, at problemerne bunder i mistrivsel, dårligt arbejdsmiljø og manglende evne til at fastholde personale. Når gode, erfarende og kvalificerede medarbejdere siger op, så mister vi uerstattelig kapacitet, som skal være med til uddanne de nyansatte og gøre dem dygtige.

Disse store og vitale problemer i vagtcentralen-1-1-2 og i akutberedskabet, bliver nødt til at få konsekvenser, der kan mærkes. Området er simpelthen for vigtigt til at lade udfordringerne passere. Vi taler om nogle af de allermest vigtige og samfundskritiske opgaver, der findes i vores samfund, og som betjener mere 1,8 mio. danskerne i Region Hovedstaden. Vi kan ikke blive ved med at gøre tingene på samme måde og forvente et nyt og bedre resultat.

Politikere og ledelse skal vise tillid til vores fagfolk, så de får arbejdsglæden igen.