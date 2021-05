Debat: Sorgenfri Torv - omfattende indragelse er vejen frem

Eksperterne taler for Sorgenfri Torvs bevarelse.

En ny folder dokumenterer gennem eksperters udtalelser, at Sorgenfri Torv er noget særligt. En usædvanligt vellykket forening af form, funktion og relation, der skal bevares. Folderen kan hentes gratis hos Greens Boghandel på Sorgenfri Torv.

I dag bør det stå klart for ejeren, at ejendomsret giver ret til ejendommen, men ikke ureguleret ret til udviklingen.

Politikerne i Lyngby-Taarbæk har forstået, at byudvikling forudsætter et demokratisk samarbejde, der involverer grundejere, interesseorganisationer, foreninger og borgere.

Dette skete ikke i 10 år i Sorgenfri, først i 2019 besluttede kommunen at gennemføre en sådan samarbejdsproces. Desværre fastholdt ejeren den fortidige opfattelse af ejendomsretten ved at fremture med egne forslag og endog kræve at de indgik parallelt med samarbejdsprocessens forslag. Holdningen til bevarelse af Sorgenfri Torv blev understreget af udsagnet "Jeg ofrer ikke en krone på Nordtorvet".