Debat: Socialdemokratisk forvirring om letbanen

Det Grønne Område - 21. oktober 2021 kl. 15:00 Af Rasmus Jarlov (K), medlem af Folketinget for Lyngby-kredsen Kontakt redaktionen

Klaus Dalgas, som er kandidat til kommunalvalget for Socialdemokratiet i Lyngby-Taarbæk, forsøgte i et læserbrev bragt i Det Grønne Område d. 13. oktober at gøre støjgenerne ved letbanen til mit ansvar. Det er friskt, for som bekendt er det socialdemokraterne, der både her i kommunen og i Folketinget har insisteret på at gennemføre letbanen, selvom vi konservative både lokalt og i Folketinget utallige gange har tilbudt dem at droppe projektet.

Aftalen om at opføre letbanen stammer helt tilbage fra trafikforliget i 2009, og siden den gang er det blevet klart, hvor skadelig og overflødig letbanen er, og derfor burde den for længst være blevet droppet. Men Socialdemokratiet har insisteret på at gennemføre aftalen, og derfor ligner Lyngbys centrum for tiden et krater, og naboer kæmper med store støjgener for at få opført en letbane, som samlet vil genere flere trafikanter, end den vil gavne, og som allerede nu har afskåret Lyngby og Bagsværd fra hinanden.

Samfundsøkonomien i projektet er elendig, og hvis Socialdemokraterne skulle have fået samvittighedskvaler og ønsker at droppe projektet, kan de stadig sige til.

Ingen socialdemokratiske medlemmer af Folketinget har gjort noget for at give naboerne til letbanen erstatning for de store støjgener. Borgmester Sofia Osmani og jeg har taget sagen op, for det kan kun være rimeligt, at mennesker, der i den grad får ødelagt deres hverdag, også bliver kompenseret for det. Jeg ser frem til regeringens svar på spørgsmålet og håber Socialdemokratiet i det mindste vil være med til at kompensere naboerne.