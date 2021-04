Closeup hand of sick elderly patient lying on the bed in hospital Foto: hemvala40 - stock.adobe.com

Debat: Socialdemokratiets sammenligning er upassende - både ældre og de yngst har krav på vædighed

Det Grønne Område - 19. april 2021 kl. 14:41 Af Lise Marie Thy, Fuglevadsvej 9, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen

I sidste uges DGO kunne vi læse, hvordan Socialdemokratiets Bodil Kornbek havde fokus på at skabe debat omkring hvad vi skal acceptere på ældreområdet og hvad vi ikke skal acceptere. I samme indlæg holdes ældreområdet op mod dagtilbudsområdet, ved at hævde, at vi forældre aldrig ville acceptere de forhold de ældre tilbydes, hvis det var vores børn. Sammenligningen er upassende og virker mest af alt, som en meget nem og hurtig måde at lukrere på det enorme arbejde, som forældre og forældrebevægelser i hele landet har brugt enorm lang tid på, at få rettet fokus på. Det vidner for mig om, at det er lang tid siden, at Bodil Kornbek og viceborgmesteren har haft børn i dagtilbud samt at det tydeligvis er valgår.

En bekymret mor stillede sig op i spørgetiden på kommunalbestyrelsesmødet 3. oktober 2019 og spurgte hvad vi ville acceptere af forhold ude i dagtilbuddene, moren havde oplevet en reel normering på 1 voksen til 19 børnehavebørn. Her var Bodil Kornbek meget direkte og svarede "det er et no go". Det skal vi altså ikke acceptere. Men hvor går grænsen så på dagtilbudsområdet? Hvad mener Socialdemokratiet er en acceptabel normering ude på gulvet? Altså niveauet for den reelle normering?

På selv samme kommunalbestyrelsesmøde kunne vi ligeledes høre, hvordan viceborgmesteren udtalte, at der mangler midler til at drive fællesskabet. Senere samme aften var der borgerdialogmøde i kantinen på Rådhuset, og her kunne vi ligeså høre fra viceborgmesteren, at vi forældre gerne ville betale mere i skat for at få flere pædagoger. Så, kære viceborgmester - nu har I besluttet at skatten skal stige - kan vi således forvente, at der kommer et politisk udspil fra Socialdemokratiet i Lyngby Taarbæk omkring fremrykkelse af minimumsnormeringer? De ældre har krav på en værdig alderdom fuldstændig som de yngste, ikke stemmeberettigede, har krav på en tryg barndom.