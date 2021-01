Foto: Colorbox Foto: ARNAUD JAFFRE/PHOTOPQR/LE COURRIER DE L'OUEST

Debat: Slut med lappeløsninger og nedskæringer - sådan forbedres ældreområdet

Det Grønne Område - 31. januar 2021 kl. 18:30 Af Anette Skafte Nye Borgerlige Kontakt redaktionen

Indfør selvledende teams, og afskaf de centralt fastlagte kørelister i ældreplejen.

Der er intet nyt i at de siddende politikere hvert 4. år "vågner" op og kommer med valgløfter og udsagn om, at nu skal der sættes ind, nu skal der flere ressourcer til ældreplejen. Der er ingen undtagelse i dette valgår, som man nu kan læse om i DGO.

SF og Konservative lægger hårdt ud med, at tyvstjæle en fed ide fra Socialdemokraterne, som redaktøren kalder det.

De to partier vil bruge endnu flere af borgernes penge på lappeløsninger, som på ingen måde kommer de ældre til gavn.

De vil oprette en mentorordning i hjemmeplejen hvor der afsættes penge og tid til, at sosu-assistenter og -medhjælpere "kan hjælpe og udvikle" andre SOSU- assistenter- og medhjælpere.

Det er jo helt tosset... Jeg som troede, at de havde en taget en god og kompetencegivende uddannelse, og at mentorarbejde, ansættelsesforhold, ledelse, planlægning og samarbejde er noget vores dygtige ledere sagtens kan klare selv. Drop den mentorordning og vis vores medarbejdere og ledere noget tillid.

Jeg synes ærlig talt det er frækt og respektløs overfor alle de ældre mennesker som de sidste mange år ikke har mærket noget som helst til politikernes store velvilje om en bedre hjemme- og ældrepleje og generel behandling af ældre og gamle medborgere i kommunen.

I stedet for er der hvert år blevet sparet så meget på pleje og omsorg at behandlingen af ældre og borgere har tangeret til misrøgt med et utal af kritisable fejl og dårlig visitering af hjælp og støtte.

Nye Borgerlige vil have en ny retning for ældreområdet. Det skal være slut med lappeløsninger, nedskæringer, og slut med gyldne valgløfter hvert 4. år fra partier, som ikke har ambitionerne eller modet til at holde fast i deres løfter.

Giv de ældre medbestemmelse og frihed, til sammen med deres pårørende og plejepersonalet at planlægge de daglige behov og ønsker den ældre har.

Indfør selvledende teams, både på det rehabiliterende område og i hjemmeplejen.

Afskaf de centralt fastlagte kørelister, visitationen skal tæt på den daglige planlægning så send koordinatorerne ud til borgerne i stedet for at sidde bag et skrivebord.

Medarbejdere skal selv planlægge arbejdsdagen og lave deres kørelister selv, det giver nærhed og fleksibilitet og får borgeren i centrum i forhold til hvad netop den ældre ønsker og har behov for, men det giver i den grad også en større ansvarsfølelse hos den enkelte medarbejder og dermed også større arbejdsglæde.

Vi har brug for en gennemgribende og grundig forandring af hele ældreområdet. For at sikre ældre medborgere en ordentlig kvalitet, skal der langt større fokus på hverdagen hos den enkelte ældre. Til det har vi brug for politikere, som vil lytte til både medarbejdere, de ældre og deres pårørende, og som tør at stå fast på deres mærkesager.

