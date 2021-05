Foto: Lars Schmidt

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Skuffet over, at der ikke sættes penge af til Lyngby Omfartsvej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Skuffet over, at der ikke sættes penge af til Lyngby Omfartsvej

Det Grønne Område - 15. maj 2021 kl. 14:00 Af Martin Vendel Nielsen (K), M-KB, næstfmd. Børne- og Ungdomsudvalget, medl. Byplanudvalget, medl. Integrationsrådet Kontakt redaktionen

Efter at have pløjet regeringens infrastrukturplan igennem sad jeg både skuffet og rystet tilbage - der er fortsat ikke udsigt til, at Lyngby-Taarbæk får mulighed for at komme af med de vedligeholdelsesforpligtelser, som følger med, når vores kommunekasse, som den eneste i Danmark, skal betale millioner for en motorvej - vedligeholdelsen af Lyngby Omfartsvej. Det er ganske enkelt urimeligt at kommunale skatteindtægter, som efter min mening skal bruges til velfærdstilbud til borgerne, skal bruges på statslig asfalt. Borgerne i Lyngby-Taarbæk betaler over en milliard i udligning om året, men hvad får vi igen? Flere og flere ekstra regninger! Penge, som kunne gå til vores egen borgere, til børn, unge og ældre.

Letbanen er et andet eksempel på et projekt, som jeg og mine konservative kollegaer i kommunalbestyrelsen har forsøgt at hindre ved at stemme imod projektet. Jeg stemte imod bl.a, fordi jeg grundlæggende mener, at sådanne infrastrukturprojekter ikke er en kommunalopgave hverken at anlægge eller drive. Det er en statslig opgave.

Mit håb er nu, at forhandlinger på Christiansborg om planen i det mindste ender med, at der endelig kan opsættes effektive støjvægge op ved de boligkvarterer, som i dag er stærkt plaget af støjen fra motorvejen. Kampen for at få staten til at stå for anlæggelsen, drift og vedligeholdelse af infrastrukturen er dog ikke forbi - den fortsætter!