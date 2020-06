Debat: Skraldespande med adgang til fuglene

Jeg synes, at de blå skraldespande opstillet i Lyngby er super flotte - hvis man kan sige det om en skraldespand.

Men der er dog et kæmpe problem, og det er den måde, de er lavet på. De er ikke udstyret med vippelåg, men med indkast via to sider.