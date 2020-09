Send til din ven. X Artiklen: Debat: Skovbrynet er en farlig skolevej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Skovbrynet er en farlig skolevej

Det Grønne Område - 07. september 2020 kl. 15:00 Af Inge Sandager, medlem af kommunalbestyrelsen (UP) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag morgen, en solskinsdag: Lille Line (stor nok til at cykle selv) på vej ud i morgentrafikken på sin nye røde cykel, rygsækken fint pakket med en kærlig hilsen fra Lines mor Anna. "Jeg elsker dig, min skat, husk at se dig til for i trafikken, som vi har aftalt."

Line skal krydse Skovbrynet ved Fuglevad, som er blevet stærkt trafikeret. Vi taler ca. 8000 biler dagligt, men vejen ligner en stille vej ind til et borgerkvarter med villaer. En ulv i fåreklæder den vej. Kommunen gør ikke rigtigt noget, så Anna har ventet med at sende Line afsted og kørt vejen med hende mange gange...

Et sted i nærheden høres byggekranerne og bl.a. området DTU, der vokser. De har lavet en flot strategi for "deres" område, lige sådan en Anna drømmer om for hendes, i hvert tilfælde med hygge, liv og trivsel i hendes kvarter. Men ak her stiger trafikken afledt af bl.a. DTU´s vækst. Og støjen fra byggerier og trafik, suk.

En del af stigningen i trafikken er også til DTU ad Lines skolevej. Anna har læst flere indlæg i Det Grønne Område om DTU´s planer og også DTU´s strategi for fremtiden. Hun er selv ingeniør og uddannet på DTU, stolt af hendes gamle universitet. Stolt af at Danmark placerer sig i verdenseliten, det skal vi selvfølgelig blive ved med.

Hun tænker "cool" med de campusdrømme, hvem vil ikke gerne studere under optimale forhold. Samtidig vinker hun farvel til Line, der er på vej ud i trafikken.

På vej til en af Lyngby-Taarbæks skoler (højt læringsmiljø) lige noget for familien, som derfor har valgt Lyngby som bopælskommune.

Men Anna føler sig frustreret over en fornemmelse, hun går med lidt for sig selv. Byen vokser og støj og trafik med. Samtidig taler alle om borger inddragelse, men der er store muskler i spil og hun føler sig lille i den sammenhæng. Hun tænker:

"Det virker som om mange kun fejer foran egen dør og vil skabe liv og trivsel i deres miljø. Jeg har lært at når man laver en vision, så tænker man interessenterne ind (altså alle dem der er omkring og har en interesse eller involvering i ens virksomhed). Det omgivende samfund for de mange projekter i Lyngby-Taarbæk er jo også borgerne. Men er det ikke kommunen, der skal mere i spil her, være endnu mere på beatet overfor virksomheder, universitet mv. der også gerne vil Lyngby-Taarbæk, vi er vel fælles om at skabe en by i fremtiden, der har en sammenhængs kraft, der tiltrækker og fastholder, noget vi kan være stolte af og trives i. "

Nå tilbage til virkeligheden, Anna arbejder hjemme i dag, smider en vask over og glædes ved, at Line er tilbage i skolen, så hun kan koncentrere sig om det store ingeniørprojekt hun arbejder på for sin virksomhed, glemmer alt omkring sig. Arbejder igennem ligesom dengang på DTU flittig og dygtig, som hun er.

Pludselig lyder hvinende bremser på Skovbrynet, Anna flyver ud på vejen, det er lige omkring den tid hvor Line kommer fra skole. Det var "bare" en på racercykel, der krydsede Skovbrynet over mod Mølleådalen i fuld fart, bilen fik trådt på bremsen, det var en af 70erne (dem der tager den ned ad bakken med 70 i timen).

Anna sætter sig ved Fuglevad Mølle og venter på Line, så kan de træne krydsningen endnu engang. Line kom sikkert i skole og hjem igen den dag.

Historien er fiktiv og sammensat af fortællinger fra borgere jeg har mødt på min vej. På den baggrund har jeg bedt om at få sikret Skovbrynet som skolevej og som krydsning mellem de 2 rekreative områder Slotsparken og Mølleådalen. Resten er stof til eftertanke.