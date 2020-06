Debat: Skorsten i Lyngby på hele 34 meter

Det fremgår efterfølgende, at der lægges op til en isoleret godkendelse af højden på 34 meter. Senere skal man godkende udformningen, fundament mv. En praksis som Lyngby-Taarbæk desværre alt for ofte ynder at bruge. Man iværksætter en høring uden at informere om alle følgevirkningerne.