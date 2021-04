Debat: Skal en politiker fra ét bestemt parti styre og moderere debatten egenhændigt i en vigtig del af vores digitale lokalsamfund?

I Facebookgruppen 'Lyngby og Omegn' kan man finde information om det lokale erhvervsliv, børnelokkere, graffiti, familieture og hundeluftere. Det er en gruppe, mange er glade for, og som bruges af omtrent 16 procent af kommunens borgere. Men så skete der noget.

"Gruppen har helt klart fået politiske undertoner efter, at admin har meldt sit kandidatur til byrådsvalget. Blandt andet slås kommentarer fra for kritiske opslag. Du bør trække dig som admin (...) af hensyn til gruppen men også af hensyn til partiet."

Tiden har vist, at vi som borgere må være ekstra på vagt overfor, hvem der styrer adgangen til vor information - om det er algoritmer, mennesker eller firmaer. Man må spørge sig selv, om en politiker fra ét bestemt parti skal styre og moderere debatten egenhændigt i en vigtig del af vores digitale lokalsamfund.

Jeg kender nu til flere borgere, der ikke længere har adgang til om børnelokkeren ved Kongevejsskolen er på spil igen, eller om der er trafik i Viadukten - alene fordi en politiker ikke er enig med dem. Selv om det er populært at være politiker på de sociale medier, må man også håbe, at de forstår at pege ind i fremtiden og værne om de digitale platforme - ikke blot udnytte dem til egen vinding.