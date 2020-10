Skal bilerne ud af Lyngbys bymidte? Det er et af de spørgsmål, som det grønne borgermøde kommer til at behandle. Foto: Lars Schmidt

Debat: Skal bilerne ud af bymidten?

Frem mod næste kommunalvalg arrangerer SF en række borgermøder for at udvikle politik, og få nye ideer til næste periode i kommunalbestyrelsen. Det er derfor nu, man skal slå til, hvis man ligger inde med en god grøn ide.

SF inviterer til det åbne borgermøde for at få nye ideer til, hvordan man bedst gør Lyngby Taarbæk til en grønnere kommune.

Mødet er et lyttemøde, hvor alle er velkomne til at komme med indspark og ideer til kommunen klima- og miljøindsats. De spørgsmål, der blandt andet bliver diskuteret, er:

28.000 borgere er udsat for sundhedsskadelig støj i deres hjem her i kommunen. Hvordan får vi gjort noget ved støjforureningen?

Hvordan kan vi fremme flere el-biler, få flere til at tage cyklen og styrke den kollektive transport?

Vi skal have mere vild natur i kommune, men hvor?

Der vil være oplæg fra Danmarks Naturfredningsforening, fra Dansk Cyklistforbund samt fra SF's nyudpegede folketingskandidat Niels Haxthausen. Har man indspark, ideer eller mod på at holde et kort indlæg vil der dog være rig mulighed for det.