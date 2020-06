Artiklen: Debat: Skal Hempel nu til at forurene i Lundtofte igen?

Debat: Skal Hempel nu til at forurene i Lundtofte igen?

I forvaltningens baggrundsmateriale er intet om behov og miljøkonsekvenser. Det konstateres i en sætning, at kommunens miljøafdeling har stillet krav om en skorstens højde på 34 m for at give de nødvendige miljølicenser til Hempels forsknings- og udviklingsafdeling.