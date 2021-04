Send til din ven. X Artiklen: Debat: Siger fra over for Kræftens Bekæmpelses ønske om rygeforbud Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Siger fra over for Kræftens Bekæmpelses ønske om rygeforbud

Det Grønne Område - 27. april 2021 kl. 15:00 Af Thomas Frederiksen, spidskandidat KV21, LA Lyngby-Taarbæk Kontakt redaktionen

Nu mangler vi bare friheden til at leve efter andre skabeloner end dem Kræftens Bekæmpelse (KB) tegner for os. Et central fastsat rygeforbud for kommunens ansatte er, mildest talt, udtryk for en totalitær tankegang. Det er med statsgaranti usundt at ryge, men mennesker træffer - kommunalt ansatte inklusiv - (også) valg efter andre parametre end sundhed, og det skal vi have lov til!

Kræftens Bekæmpelse har et ædelt formål, men viljen til at benytte totalitære metoder for at nå målet ses desværre fra tid til anden. Et nyligt eksempel blev fremført af Vivian Steen Knudsen, på vegne af KB´s lokalforening i Lyngby-Taarbæk, her i DGO (07.04: 12), der vil have kommunalbestyrelsen til at forbyde sine ansatte at ryge i arbejdstiden. Eksemplet er ansatte i kontakt med børn og unge, men heller ikke andre faggrupper går tilsyneladende fri.

Man bør bemærke, at opfordringen til kommunalbestyrelsen omhandler "røgfri arbejdstid", og ikke røgfrie kommunale matrikler eller lignende. Det vil betyde, at hjemmehjælperen ikke må nyde en smøg imellem besøg, at park- & vej medarbejderen ikke må ryge, når buskadser beskæres og græsset slås under åben himmel, og hjemmearbejdende kontorpersonale skal ligeledes have røget af før kl. 8:00 og efter kl. 16:00. Det handler på ingen måde om hensynet til andre mennesker, og ønsket om at lade ikke-rygerne slippe for passiv røg kunne ikke være længere væk! Almindelig sund fornuft fortaber sig ligeledes i tågerne, trods de renskurede ambitioner på andres vegne.

Den personlige frihed begrænses alene hvor udøvelsen af denne skader andre. Sådan må det være i et frit samfund, og derfor må vi sige fra - også når afsenderen er organisationer med et ædelt endemål - når den personlige frihed begrænses alene for at beskytte os imod os selv.

Truslen er reel, ja, den er faktisk en realitet i mange kommuner. I benævnte indlæg fremgår det at: "Knap 2/3 af kommunerne i Region Hovedstaden har allerede indført røgfri arbejdstid - og flere er på vej." Måtte den drøm KB har for Lyngby-Taarbæk - efter Lars Lilholt-princippet - forblive en løgn.