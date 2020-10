Foto: Kenn Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Debat: Servicen skal forbedres i fremtidens budget for Lyngby-Taarbæk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Servicen skal forbedres i fremtidens budget for Lyngby-Taarbæk

Det Grønne Område - 01. oktober 2020 kl. 10:30 Af Niels Haxthausen, bestyrelsesmedlem, SF Lyngby Taarbæk Kontakt redaktionen

Mens dette skrives, pågår budgetforhandlingerne for Lyngby Taarbæk kommune. Budgettet bestemmer i vidt omfang hvilken kommune vi skal have i fremtiden. Skal vi have en kommune som går forrest, hvor kvaliteten i dagtilbud, skole og på plejehjem sættes i højsædet - eller skal det være en kommunen der fortsat sparer på velfærden for unge, ældre og udsatte, på kulturen, på klimaindsatsen og på vedligeholdelsen for at holde skatten ende.

Lyngby Taarbæk er ikke en dårlig kommune, slet ikke. Det er en dejlig kommune, og langt hen ad vejen også en veldrevet kommune. Men vi har over de sidste mange år set en tilbagegang eller stagnation i kvaliteten af kommunens tilbud. Mens vi alle sammen er blevet rigere, og har fået skattelettelser, er den kommunale service ikke fulgt med. Det skal vi ændre på. Den kommunale service er fundamentet for et godt samfund. Gode daginstitutioner med tid til hvert enkelt barn er noget, der løfter hvert barn, og som giver både gladere og dygtigere børn og unge. Det samme kan siges om skolen. Her stoppes stadigvæk flere elever ind i hver klasse, mens lærerne har fået mindre tid til forberedelse. Det er den forkerte udvikling.

Derfor håber jeg på et budget, hvor servicen forbedres mærkbart. Det indebærer en skattestigning men jeg tror de fleste af os gerne vil betale lidt mere i skat, hvis det betyder bedre børnehaver, skoler, plejehjem og grønne områder.

Det administrative budgetforslag der er fremlagt, muliggør et løft af servicen på 49 millioner op til den statsligt fastsatte serviceramme. Den gode udlægning er, at effektiviseringer har skabt muligheden for kvalitetsforbedringer. Den dårlige er, at vi de sidste mange år har sparet for meget på kvaliteten og ikke udviklet den tilstrækkeligt, så vi ikke kun står med nedslidte kommunale bygninger, men også en haltende velfærd.

Under alle omstændigheder skal de 49 millioner i spil, hvis vi skal fastholde og udbygge kvaliteten af velfærden, rykke på den grønne dagsorden og forbedre de grønne områder. Det kræver en kommunalbestyrelse, som tør at prioritere velfærden. Det er ikke nok kun at hæve skatten til at dække hullet i kommunens langsigtede økonomi. Det er nødvendigt, men man skal hæve skatten, så vi for en gangs skyld også forbedrer kvaliteten af kommunens tilbud.

En skattestigning er ikke et mål i sig selv - men den er nødvendig. Vi kan ikke forvente at have en af landets bedste kommuner med den 9. laveste indkomstskat og den 3. laveste grundskyld.