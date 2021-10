Debat: Seniorerne skal mere på banen i lokalpolitikken

Der har været berettiget kritik af ældreplejen i Lyngby-Taarbæk, og det skal der gøres noget ved. Når vi bliver alvorligt syge og ikke længere kan klare os selv, skal der selvfølgelig være et system, der kan træde til og hjælpe. Det drejer sig ikke bare om penge og tid, men også om indholdet i ældreplejen. Ensomhed er, udover alvorlig sygdom, det største problem for ældre. Derfor skal der fokus på det sociale indhold i ældreplejen og personalets rolle. For mange er en snak vigtigere end rengøring. Alzheimer er en udbredt sygdom for ældre. Her kan plejehjemmene lære af nye måder at behandle Alzheimer patienter på, med omsorg og mindre medicin, som f.eks. praktiseres på plejehjemmet Dagmarsminde som vi kan se på den nyer dokumentarfilm.

Men seniorpolitik handler om mere end det. Mange borgere over 60 år er heldigvis raske og aktive og forbrugere af sportslige, kulturelle og sociale tilbud, som Lyngby-Taarbæk kommune heldigvis får flere og flere af. Det skal understøttes så pengene ikke flyttes til andre områder. Der er især to områder hvor seniorerne i stigende grad ønsker at udfolde deres overskud og skabe et meningsfuldt liv. Det ene er at yde en indsats som frivillig. Kommunen gør en indsats for at inddrage seniorer som frivillige og gøre opmærksom på mulighederne. Det skal fastholdes. Det andet er senior-bofællesskaber. Flere og flere seniorer ønsker at bo i bofællesskaber for at undgå ensomhed og skabe et godt liv for sig selv og andre seniorer. Det helt alvorlige problem er at skaffe grunde til at bygge senior-bofællesskaber. Her har kommunalbestyrelsen svigtet. De sælger grunde til erhvervsvirksomheder og bolig-investorer. En del af grundene kunne reserveres til senior-bofællesskaber.