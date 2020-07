Foto: Byrd/Bjørn Nielsen Foto: Bjorn Nielsen

Debat: Selvantændelige biler i Lundtofte

Det Grønne Område - 08. juli 2020 kl. 15:00 Af Claus Bøgh Svenningsen, spidskandidat til KV21, Nye Borgerlige Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mindst fire biler er blevet ødelagt eller varmeskadet, efter der på godt en uge været to påsatte bilbrande i Lundtofteparken. Ved den første brand blev to personer (selvfølgelig uden signalement) set på stedet og ved den seneste brand meldes der om, at der blev fundet en flaske med papir i toppen, der lugtede af benzin.

I avisen (DGO) kan man med ramme alvor læse, at årsagen til branden er ukendt, men at politiet ikke kan afvise, at den var påsat. Jeg finder det en smule opløftende, at politiet i det mindste ikke afviser, at brandene er påsat.

Det er en alvorlig og en bekymrede udvikling at være vidne til. Det er en udvikling, der skal stoppes.

Lundtofteparken er et af de mest indvandringsbelastede områder i kommunen. Erfaringsmæssigt har det længe ikke været nogen hemmelighed, at udlændingene er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne. Mere overvågning i området kan måske skabe mere tryghed og afhjælpe noget af problemet på kort sigt. I Nye Borgerlige erkender vi, at spørgsmålet om mere overvågning er dilemmafyldt og en indskrænkning af den personlige frihed. Det er trist at danskerne bid for bid skal betale med sine demokratiske frihedsrettigheder. Og jeg tror ikke på den store effekt, hvis ikke et flertal af politikerne på Christiansborg ikke samtidig er klar til at sende flere kriminelle udlændinge ud af landet.

Det risikerer at blive en lappeløsning, hvis man ikke følger det op med mere konsekvens. Hvis forbryderne kan komme ud igen og starte forfra, er vi lige vidt.