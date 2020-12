Send til din ven. X Artiklen: Debat: Sandheder med modifikationer fra Konservatives gruppeformand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Sandheder med modifikationer fra Konservatives gruppeformand

Det Grønne Område - 04. december 2020 kl. 11:00 Af Henrik Olsen, Nørgaardsvej 34 E. 1.th., Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen

Konservatives gruppeformand Richard Sandbæk(RS) leverer i DGO d.18.11 i sandhed endnu et gys om Letbanens økonomi. RS havde et indlæg i forbindelse med budgetforhandlingerne 2019, hvor han hævdede at kommunens bidrag kunne bruges til velfærd, hvilket kan siges at være en sandhed med modifikationer, da stort set hele beløbet vil blive taget til udligning pga. af det såkaldte serviceloft.

Borgmesteren korrigerede da også på det følgende KB-møde, desværre aldrig i avisen. Senere påstod RS på avisens debatside, at Novozymes ikke skal betale skat af betydning til kommunen, fordi hovedsædet ikke er i kommunen. Selskabsskatten afregnes med 14,24 procent til kommunerne, hvorefter de fordeles i forhold til lønningerne i de enkelte kommuner, og med knap 30% ansatte i fortrinsvis højtlønnede laborant- og forskerstillinger kan man med god ret gå ud fra at mindst 30 procent vil tilgå vores kommune.

Ud over at der nu medregnes f.eks omkostninger til spildevandsafledning, som kommunen under alle omstændigheder ville blive mødt med, så hævder RS nu at de virksomheder der jvf. Planloven/Fingerplanen har etableret sig i byen ville være kommet alligevel, hvorfor han åbenbart ikke tillægger projektet indtægter.

Planlovens intentioner er kort fortalt, at sikre grønne områder og at trafikudvikle så større virksomheder ikke kan placeres mere end 600m fra en station. Loven blev revideret i 2013 bla. med henblik på letbanen, hvor man understreger stationsnærheden gælder for banen - det er svært at se at man skulle kunne tilsidesætte dette.

Med al respekt for de øvrige selskaber der etablerer sig i byen, så er tilkomsten af Novo-familien et scoop af de helt store. Novozymes ser på trods af Corona-udfordringer ud til end op med en fremgang på 10-15 procent, hvilket vil resultere i en skattebetaling på ca. 15 mio. efter udligning, og det med en kapacitetsudnyttelse der pt. ligger på ca. 25 procent. Novofonden anlægger i samarbejde med kommunen et grønt rekreativt anlæg (med fri adgang) på ejendommen. Fonden varetager det løbende vedligehold, der sammen med de 1300 træer kommunen planter vil opgradere områdets grønne aftryk, ikke kun i antal men også i kvalitet. Novos tal er ikke de eneste i regnestykket, men det sætter i hvert fald kommunens bidrag på 20 mio.i relief.

Lad mig slutte med at citere et brev af 8-4-2016 fra Loopcity til folketingets trafikudvalg hvor Novozymes bla, skriver "Vi har valgt at placere vores nye innovationscenter i Lyngby i forventning om en kommende letbane".

