Debat: Samarbejdet på sundhedsområdet skal styrkes her i kommunen

Men i regionen har vi dog et udvalg med det mundrette navn sundhedskoordinationsudvalget, hvor aftaler på tværs af kommuner, praktiserende læger og region fastslås, og netop her rykker sundhedspolitikken tæt på borgerne. I dette udvalg arbejder vi på at sikre et bedre samarbejde og sundhedsoplevelser for jer.

Sidste år fik vi godkendt vores længe forhandlede Sundhedsaftale, som er det værktøj, der skal sikre, at man i overgangene mellem region og kommune er bedre stillet som patient og borger. Aftalen sikrer, at vi arbejder tæt sammen som region, kommune og praktiserende læger i de næste år omkring tre overordnede temaer: Borgere og ældre med kronisk sygdom, Borgere med psykisk sygdom og Børn og unges sundhed. Men der er et kæmpe behov for at holde hinanden op på samarbejdet og få søsat konkrete initiativer og jeg håber at samarbejdet også i højere grad prioriteres af vores lokalpolitikere herude.