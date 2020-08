Send til din ven. X Artiklen: Debat: Samarbejde om plejehjem til 'yngre' Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Samarbejde om plejehjem til 'yngre'

Det Grønne Område - 08. august 2020 kl. 14:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Hanne Agersnap medlem af social- og sundhedsudvalget i Lyngby-Taarbæk

Færre borgere har brug for en plejehjemsplads i Lyngby-Taarbæk. Vi har derfor for mange plejehjemspladser i kommunen, så der skal nedlægges plejeboliger.

Boligerne tages ud af drift, for at kommunen ikke har udgifter til pladser, der ikke er brug for.

Samtidig mangler der i Lyngby-Taarbæk og nabokommuner specialplejehjem for forskellige grupper af yngre borgere med særlige behov.

Nogle handicap udvikler sig, så man får brug for plejehjem i en tidligere alder. For eksempel sclerose, muskelsvind, parkinson og gigt.

For de ofte yngre borgere, der lider af disse handicap, er et plejehjem med mange gamle og nogle demente ikke lige sagen. Derfor bor de ofte længere i eget hjem, end hvad de og eventuelt deres ægteskab kan holde til.

Jeg ved, at patientforeninger for disse handicap er interesserede i at samarbejde med en kommune om at etablere værdige plejepladser for deres medlemmer, som ikke rigtig passer ind i et almindeligt plejehjem.

Derfor bør kommunen undersøge mulighederne for at indgå et samarbejde med en eller flere patientforeninger om at ombygge en afdeling i et af vores plejecentre til specialboliger.

Det kunne blive et specialindrettet center bemandet med specialiseret personale, der passer til en udvalgt patientgruppe.

Boligerne skal være attraktive, så de ud over Lyngby-Taarbæks borgere kan tiltrække borgere med samme behov fra vores nabokommuner og København.

Andre kommuner kan så købe pladser til deres borgere, ligesom vi i dag køber pladser til en lang række borgere på specialiserede bosteder i andre kommuner.

Det sikrer betaling for pladserne, så Lyngby-Taarbæk får dækket udgifterne ved de tomme boliger på plejecentrene i kommunen, og samtidig vil det give kommunens budget den robusthed, der er ved at være 'sælger-kommune' fremfor 'køber-kommune'.

Det vil utvivlsomt være godt, hvis vi kan bedre forholdene for de 'yngre' på plejehjem, men hvis vi samtidig kan styrke kommunens budget, er der ingen grund til at tøve med at få undersøgt mulighederne.