Send til din ven. X Artiklen: Debat: Sæt strøm på udrulning af ladestanderne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Sæt strøm på udrulning af ladestanderne

Det Grønne Område - 10. juni 2021 kl. 23:48 Af Mikkel Johannessen (R), kandidat KV21 Kontakt redaktionen

Vi skal have flere ladestandere til el-biler i Lyngby-Taarbæk så kommunen bidrager til at gøre det attraktivt at anskaffe sig el- og hybridbiler.

Elbilerne er en del af vejen til en grønnere og klimaneutral kommune i 2030. Elbiler er med til at nedbringe udledningen af klimagasser, reducere støjen (i bymæssig bebyggelse) og med til at forbedre luftkvaliteten. Ladestandere er en central del af infrastrukturen til elbiler. Og dem er der langt fra nok af i Lyngby-Taarbæk Kommune. Mest udfordret er rækkehuskvartererne og etagebyggerierne i kommunen, hvor man ikke har mulighed for at parkere på egen grund.

I rækkehuskvartererne bør der skabes en stående dispensation fra de nuværende regler, så ladetilkoblingen kan føres sikkert på tværs af fortov og cykelsti. Det kan ske ved at etablere en kabelbeskytter, så man undgår, at kabler ligger på fortovet med risiko for skader på gående og cyklister.

Og ved etagebyggerier bør der etableres ladegaranti. Det vil skabe en vished for både borgere og ladeoperatører ift. valg af elbil og investering i opsætning af ladeinfrastruktur. Her kunne vi jo starte med en forsøgsordning, som de drøfter i Gentofte, hvor der opsættes ladestandere på en række strategisk udvalgte parkeringsarealer placeret i områder med mange etageejendomme.

Endelig bør kommunen gå i dialog med virksomheder i kommunen med henblik på at afdække, hvordan det kan gøres attraktivt for virksomheder at opstille ladeinfrastruktur, som også kan anvendes uden for virksomhedens normale åbningstider.

En ting er sikkert - for at fremme en hurtigere omstilling til elbilbilismen så klimaaftrykket fra transport kan reduceres, skal der noget stærkere strøm på udrulning af ladestandere i kommunen. Og ind til videre kan elnettet let følge med.