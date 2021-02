Send til din ven. X Artiklen: Debat: Sælg rådhuset og find andre lokaler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Sælg rådhuset og find andre lokaler

Det Grønne Område - 04. februar 2021 kl. 10:00 Af Lars Bisgaard, spidskandidat , VORES kommune - LTK Kontakt redaktionen

I valgkampen for fire år siden udtalte borgmesteren, at en af grundene til at renovere rådhuset, frem for at sælge det, var de "dyre lokaler" på Toftebæksvej (Lyngby Storcenter), hvor kommunen boede til leje.

Man kunne flytte dele af administrationen tilbage til rådhuset, efter en (dyr) renovering og dermed spare den "dyre husleje".

Her fire år senere sidder dele af administrationen STADIG i "de dyre lokaler", frem for et billigere alternativ, og ikke nok med det, man har også en sag kørende om dårligt indeklima / arbejdsmiljø til sene for medarbejderne.

Er det virkelig de eneste ledige kontorlokaler i Lyngby-Taarbæk?

Som den skarpe læser sikkert har forstået, så var det lidt af et retorisk spørgsmål. Nej selvfølgelig er der ledige lokaler. Man kunne f.eks. flytte HELE administration til Parallelvej. Det vil også fjerne trafik, som skal til og fra rådhuset, fra Lyngby midtby, som er rigelig belastet, og flytte det til omfartsvejen.

Så tænker man, nå, men de vil vel ikke leje flere af "de dyre kvadratmeter"? Jo sørme så. Man påtænker at leje endnu flere kvadratmeter, som skal huse dele af administrationen, der pt. sidder i rådhuset, mens man renoverer rådhuset.

VORES kommune-ltk.dk's holdning er klar. Sælg rådhuset og giv administration nye og tidssvarende lokaler et andet sted i kommunen, bare ikke "De dyre kvadratmeter". Udnyt den udflytning som er planlagt i forbindelse med renoveringen, til at tømme rådhuset og sælge det. Det vil give en gevinst på små 450 mil., frem for en udgift på +250.000.000.

En begrundelse fra borgmesteren for at renovere rådhuset er, at det er fredet, underforstået: det kan ikke sælges. Sludder og vrøvl! Hvordan vil man så sælge Bredeværket eller Raadvad?

Og er Lyngby-Taarbæk den eneste kommune i Danmark, hvor man ikke kan sælge fredede bygninger?

Selvfølgelig kan det sælges og samtidig bevares, som man har gjort med Landbrugsmuseet på Kongevejen. Husk at ingen borger bruger rådhuset, som det er nu, men det kunne man måske komme til, når det kommer på private hænder

En anden sang, der synges i forbindelse med renoveringen, er, at ved at flytte dele af administrationen fra "De dyre lokaler" vil man spare husleje. Jo tak, men først om 25 år! Siger og skriver femogtyve år.

Grunden er at selve renoveringen af rådhuset, koster 700.000 til 800.000 kr. per medarbejder, og det er først hentet hjem som besparelse om ca. 25 år. Jeg tænker ikke at kommunalbestyrelsen står klar til at bruge 700.000 -800.000 kr. per medarbejder, til f.eks. pædagoger, plejehjemsmedarbejder eller SoSu assistenter, så hvorfor gøre det med administrationen?

Så det kommunale regnestykke står klart. Sælg rådhuset og flyt administration i "Billigere lokaler" dermed kan man fremrykke istandsættelse af skoler, børneinstitutioner, plejehjem, veje og andre borgernære ting, som er blevet forsømt de sidste mange år.

Det er økonomisk fornuftig kommunalpolitik.