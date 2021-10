Arkivfoto Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix

Debat: Sådan retter man op på manglerne i ældreplejen

Det Grønne Område - 09. oktober 2021 kl. 10:42 Af Claudia G. Heim, kandidat KV21 (SF), og Anne Grete Bülow, kandidat KV21 og fmd. (SF) Kontakt redaktionen

I en artikel i Politiken, lørdag den 25. september, kunne man læse om en Virum borger, der beklagede den mangelfulde hjemmepleje hans mor havde modtaget i den sidste tid. Han fremhævede især at hjemmeplejens medarbejdere skiftede for hyppigt, at de kom for sent eller slet ikke på grund af personalemangel, så moren ikke kunne få tilstrækkeligt med mad og væske. I samme artikel henvises til en tilsynsrapport udarbejdet af revisionsfirmaet BDO, som konkluderer, at mangelfuld ældrepleje er et generelt problem i kommunen.

Blandt de andre problemer, der er velkendte, kan nævnes at der i kommunen er omkring 50 ældre, der har brug for en plejehjemsplads og står på venteliste; at kommunen ikke længere har en fritvalgs-ordning, hvor de ældre selv kan vælge hvilken støtte eller service de helst vil have og hvor tit (for eks. komme i bad); at mange ældre er ensomme; og at plejepersonalet ikke har tid til omsorg på grund af for mange administrative of afrapporteringsopgaver.

Hovedårsagerne bag disse mangler er, at der kommer flere plejekrævende ældre, at det er blevet vanskeligere at rekruttere personale på grund af dårligt arbejdsklima og lave lønninger, og at der uddannes for få. Dertil kommer virkningerne af tidligere års besparelser.

SF har en række forslag for hvordan der kunne rettes op på manglerne i ældreplejen:

· Vi skal have flere faste medarbejdere og flere ressourcer, så vi kan sikre en ordentlig ældrepleje. Vi er godt klar over, det er lettere sagt end gjort. Ikke desto mindre skal det siges og der skal være budget til det.

· Vi skal i langt højere grad forebygge det, der kan forebygges, for at sikre de ældre en så god og sund alderdom som muligt.

· Vi skal organisere arbejdet i hjemmeplejen i faste teams, der sikrer at tid til værdifuld information om borgeren viderebringes til næste medarbejder, så de ældre kan føle sig trygge, fordi de møder plejere, som har et godt kendskab til dem og deres behov.

· Vi skal skabe bedre arbejdsforhold, mindre regelrytteri og vise medarbejderne mere tillid.

· Vi skal give de ældre muligheden for at vælge hvilken støtte eller omsorg de helst vil have og evt. indføre et "klippekortsystem".

· Vi skal afsætte tid til at lytte til medarbejdere og ledere, de ældre og deres pårørende for bedre at forstå de ældres behov.

· Vi skal tilskynde til oprettelsen af flere seniorbofællesskaber, så de ældre, der ønsker det, kan være tæt på andre ældre og danne de netværk og venskaber, der styrker dem.

· Vi skal bygge et nyt plejehjem, så de der har brug for intensiv hjælp og støtte, får den. Plejehjemmene skal have en normering, der giver tid til omsorg og pleje.

Foran os ligger en enorm opgave i at genoprette velfærden på ældreområdet, hvor det helt sikkert kun kan løses med de fornødne midler.