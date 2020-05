Send til din ven. X Artiklen: Debat: Sådan kan egetræerne på DTU reddes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Sådan kan egetræerne på DTU reddes

Det Grønne Område - 28. maj 2020 kl. 08:00 Af Hans Nielsen, fmd., Danmarks Naturfredningsforening i Lyngby-Taarbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danmarks Naturfredningsforening foreslår, at DTUs meget værdifulde egetræer i skovbrynet af beplantningsbæltet langs Lundtoftegårdsvej reddes ved at flytte vejanlægget ud af skovbrynet.

Det kan ske ved at undlade at etablere den 3,05 m brede midterhelle og ved at reducere bredden af fortove og cykelstier en smule. Når den ene midterhelle forsvinder, er der ikke plads til en ca. 25 m lang svingbane ind til den nye vejadgang til traceet, så det er nødvendigt at forskyde cykelstien og fortovet 3,05 m ind i traceet for at få plads til den. Det vil beslaglægge et areal på ca. 100 m2.

Cykelstiernes bredde kan reduceres med 25 cm fra 2,5 meter til 2,25 meter og fortovenes bredde ligeledes med 25 cm fra 2 m til 1,75 m. Bredden på supercykelstierne langs Lyngbyvejen er 2 m på hele strækningen mellem Vintappersøen og Emdrup Sø, dog kun 1,6 m på den østlige cykelsti ud for Ørsted (tidl. DONG). Supercykelstierne langs Lyngbyvejen har mange flere cyklister, da de også er supercykelsti fra og til Allerød, så på den baggrund vil en bredde på 2,25 meter for at redde DTUs egetræer heller ikke skabe trafikproblemer for cyklisterne. Fortovet langs DTU har i dag en bredde på 1,6 m, så der vil stadig være tale om en udvidelse af fortovet, og der vil stadig være græsrabatten langs fortovet ved DTU, som også kan benyttes.

Danmarks Naturfredningsforenings forslag betyder, at ca. 450 m2 egeskov i beplantningsbæltet kan bevares ved at inddrage ca. 100 m2 fra traceet, og uden at trafikafviklingen forringes. Forskellen består i, at den ca. 350 m2 midterhelle anvendes som vejareal, så der kun bliver én midterhelle ud for DTUs allermest værdifulde skovbryn ligesom på resten af Lundtoftegårdsvej.