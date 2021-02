Send til din ven. X Artiklen: Debat: Sådan får Lyngby 124 mio. kroner ekstra Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Sådan får Lyngby 124 mio. kroner ekstra

Det Grønne Område - 20. februar 2021 kl. 15:00 Af Kim Valentin, MF (V), valgt i Københavns Omegn Kontakt redaktionen

Flere indvandrere i arbejde giver 124 mio. kr. ekstra til Lyngby-Taarbæk.

Lyngby-Taarbæk Kommune kan se frem til en gevinst på 124 mio. kr. årligt i ekstra skatteindtægter, hvis borgere med ikke-vestlig baggrund får en ligeså høj beskæftigelse som borgere med dansk oprindelse. Det er mange penge, som kan bruges på at styrke den lokale velfærd, bygge flere studieboliger eller til at støtte kommunens kulturaktiviteter som Frilandsmuseet.

Men én ting er den økonomiske gevinst, noget andet er sammenhængskraften i lokalområdet. For Venstre er det helt grundlæggende, at man gør en indsats for at forsørge sig selv, hvis man har muligheden for det. Udover at frigøre helt op til 124 mio. kr. til kommunekassen har beskæftigelse en vigtig funktion for integrationen. Det hjælper borgere med ikke-vestlig baggrund ind i det arbejdende fællesskab, og bidrager til at forebygge en uheldig modkultur til den danske.

Venstre foreslår mere konkret at indføre arbejdspligt for alle flygtninge og kontanthjælpsmodtagere med et integrationspotentiale. Hvis ikke den enkelte finder et arbejde eller tager en uddannelse, bliver vedkommende sat i et nyttejob. Ydelsen gøres selvfølgelig afhængig af, hvor meget man deltager i nyttejobbet. Et nyttejob til gavn for kommunen kunne for eksempel være at hjælpe med vedligeholdelsen af naturområderne omkring Lyngby Sø og ved Dyrehaven.

Alt for mange borgere med ikke-vestlig baggrund sidder udenfor arbejdsfællesskabet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Det skal vi lave om på. Det vinder både den enkelte og samfundet på. I modsætning til regeringen mener Venstre ikke, det er en straf at gå på arbejde. Det er et privilegium, som alle, der kan, skal gøre som noget helt naturligt for at forsørge sig selv og bidrage til fællesskabet.