Debat: 'Sådan behandler vi de tips, vi får fra borgerne'

Det Grønne Område - 04. september 2020 kl. 16:30 Af Søren Mariegaard , konstitueret arealdriftschef Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Her er et svar på læserbrevet 'Ignorerer tips om de store opgaver':

Først og fremmest vil jeg gerne takke for brugen af vores app Tip Lyngby Taarbæk. Denne app er stor hjælp for os i Arealdrift, da vi via borgernes tip hurtigere bliver opmærksomme på problemstillinger omkring i kommunen.

Når vi i Arealdrift modtager tip, eksempelvis på vej-/stistrækninger, bliver de lagt i en besigtigelses-pulje, hvorefter en fagperson besigtiger problemstillingen hurtigst muligt herefter. Eventuelle reparationer bliver herefter lagt i en prioriteret rækkefølge sammen med andre indkomne tip, der løbende indrapporteres via appen.

Derfor kan man godt opleve, at et tip bliver "færdiggjort" uden udbedring af problemstillingen. Vi bestræber os på at informere på bedst mulige måde, så borgerne oplever, at deres tip bliver taget alvorligt. Det har du desværre ikke oplevet i forbindelse med dine tip på cykel-/gangstien fra Ravnholm Station og videre ned til Mølleåen, hvilket jeg selvfølgelig gerne vil beklage. Efter en nærmere gennemgang af dine tip, kan jeg se, at størstedelen heldigvis er besvaret med en mere grundig information.

Kommunen foretager årligt en gennemgang af tilstanden på bl.a. cykelstierne i kommunen. Ud fra tilstanden på cykelstierne prioriteres, hvilke der skal have ny belægning.

Når det så er sagt, er vi i Arealdrift godt klar over problemstillingen angående stien fra Ravnholm Station og videre ned til Mølleåen. Vi er helt enige om, at belægningen godt kunne være i en væsentlig bedre stand end den er i nu. Dog har vi i Arealdrift vurderet, at stien ikke er farlig, hvorfor vi på nuværende tidspunkt vedligeholder belægningen med lapning af huller, som også er foretaget her i løbet af denne sommer.

Afslutningsvis håber jeg, at du fortsat vil tippe os, når du oplever udfordringer i din færden i kommunen.