Debat: Så vågn dog op!

Han mener, at der skal udøves kommunikation og, at det er åh så hårdt for unge indvandrere, der står i flok på Lyngby Statin og generer især ældre. Nu er jeg snart træt af at høre om de stakkels indvandrerunge, der skal bæres rundt og ikke skældes ud - føj da - samt tales til rette.