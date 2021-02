Send til din ven. X Artiklen: Debat: SF er selv med til at skabe problemet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: SF er selv med til at skabe problemet

Det Grønne Område - 04. februar 2021 kl. 13:00 Af Claus Bøgh Svenningsen, spidskandidat, Nye Borgerlige Kontakt redaktionen

SF forsøger at løse et problem, som de selv er med til at skabe.

SF har begået et debatindlæg, hvor jeg anklages for at tale usandt, efter jeg har haft pointeret SF's dobbeltmoral i debatten om biltrængsel i kommunen. Når argumenterne ophører kan man jo altid beskylde modparten for at lyve. Det burde være ret tydeligt for en hver der bevæger sig langs letbanebyggeriets rædsler, at det ikke har gjort livet lettere for borgerne, at gøre deres daglige gøremål i bil. Både letbanen og den massive byfortættelse af kommunen med mange nye mastodontbyggerier, borgere og bilister til følge, er med til at besværliggøre fremkommeligheden og øge trængslen.

Det er en udvikling som SF i Lyngby-Taarbæk har et stort medansvar for. Det forekommer mig hyklerisk eller nærmest komisk, når SF prøver at sælge et budskab om at skabe mindre trængsel, når de i høj grad har bidraget til selv samme. SF forsøger med andre ord, at løse et problem, som de selv er med til at skabe. Det kan man i sandhed kalde en alternativ beskæftigelsesindsats.

I Nye Borgerlige Lyngby-Taarbæk vil vi en anden vej, en anden udvikling af kommunen. Vi mener ikke der er behov for flere mastodontbyggerier eller trængsel i LTK. Vi ønsker at få indført bindende folkeafstemninger - det vil sikre udviklingen af kommunen sker på borgernes præmisser og tempo. Det vil også betyde, at bygherre og vores politikere skal gøre sig langt mere umage i at lytte til borgerne inden et projekt kan gennemføres. Var borgerne blevet spurgt, så er jeg overbevist om, at vi havde undgået hovedparten af den trængsel, som følger med letbanen og de utallige mastodontbyggerier, som vores byggeglade kommunalbestyrelse har fået opført.