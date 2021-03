Debat: Ro i et udfordret Venstre

Det var rart at opleve et møde i Venstre uden tilråb og buhen af medlemmer. Det kan vi takke Jens Dissing for, som fik et flot valg som ny lokalformand. Det er rart, at man igen kan være medlem af Venstre, uden, at man føler, at partiet er ved at blive splittet ad af maniske personligheder og manglende formandskab.

Til Venstres generalforsamling, som lige er blevet afholdt, var det rart, at der for første gang i længere tid var ro og venlighed.

Vi har sagt farvel til nogle tidligere formænd, og mange har i DGO ytret sig om tingenes tilstand i partiet.

Det er nu heldigvis slut, og Venstre i Lyngby-Taarbæk kan nu komme videre med det vigtige politiske arbejde. Men efter alt den tidligere interne splittelse i partiet, står vi i dag på mange måder med et ødelagt parti, som skal genoprejses og genfinde sine ben at stå på.

Der skal ikke blot skabes tillid til Venstre som parti, men også internt i partiet skal man genfinde tilliden mellem hinanden.

Heldigvis har vi fået en formand, som kan løfte denne svære opgave. Udmelding fra Henriette Breum og Inge Sandager om, at de ikke er på vej tilbage til Venstre, sætter Venstre i Lyngby-Taarbæk i et problemfyldt dilemma. Venstre i Lyngby-Taarbæk er ikke længere repræsenteret i Kommunalbestyrelsen, og det er en politisk katastrofe for partiet.

De problemer, der har fået de to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at forlade partiet, er den splittelse, som tidligere har været i partiet. Der mangler stadigvæk den sidste oprydning internt i partiet, inden vi kan komme videre.

Jeg håber derfor, at Jens Dissing tager det sidste og endelige ryk med fejekosten, får gjort op med de sidste skeletter i skabet og får genskabt det Venstre, vi alle har været så glade for.

Men vi bliver nødt til at være realistiske. Uden Henriette Breum og Inge Sandager på stemmesedlen til det kommende KV21, vil Venstre stå i en endnu dårligere situation end ved KV17. Så tilbage til forhandlingsbordet, få ryddet helt op i partiet og find den bedste løsning for Venstre ved at få de to kommunalbestyrelsesmedlemmer tilbage til partiet. Det må være den eneste vej frem for alle og for partiets bedste.