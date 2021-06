Send til din ven. X Artiklen: Debat: Ridekub takker for politisk opbakning til udvidelse med ridehus og hestestald Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Ridekub takker for politisk opbakning til udvidelse med ridehus og hestestald

Det Grønne Område - 16. juni 2021 kl. 15:30 Af Charlotte Tardrup, Indehaver af Exmoor Stalden Kontakt redaktionen

9. juni 2021 besluttede Byplanudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune, at bakke op om vores projektansøgning vedrørende udvidelse af Exmoor Stalden med et ridehus og en hestestald.

Der er tale om en udvidelse af faciliteterne, som vi har arbejdet for i mange år. I dag benytter ca. 175 handicappede voksne og børn vores faciliteter. Der er over 350 børn på vores venteliste i vores rideskole. Derfor vil en udvidelse bl.a. betyde, at flere voksne og børn med handicap kan benytte vores faciliteter samtidig med, at Exmoor Sportsrideklub kan byde velkommen til de mange, som pt. står på ventelisten i rideskolen.

Derfor vil jeg på vegne af hele Exmoor Sportsrideklub gerne takke Byplanudvalgets medlemmer for beslutningen, hvor en særlig tak skal gå til formand Simon Pihl Sørensen (S), næstformand John Tefke (C) samt udvalgsmedlem Sigurd Agersnap (SF), da de tog imod invitationen om at besøge os, så de med egne øjne kunne se både vores nuværende faciliteter samt vores visioner for fremtiden.

Derudover skal der lyde en tak til Fællesrepræsentationen for idrætsforeninger i Lyngby-Taarbæk Kommune (FIL). Samarbejdet med FIL skyldes ikke mindst Anni Frisks store indsats i udvidelsen af Exmoor Stalden. Afslutningsvis skal der lyde en tak til DGI Storkøbenhavn, der både har støttet os i den politiske beslutningsproces samt udarbejdet de skitsetegninger, som vores projektansøgning bygger på og som politikerne godkendte, at vi kan gå videre med på udvalgsmødet.

Fremtiden tegner derfor godt for Exmoor Sportsrideklub. De over 350 børn på venteliste bliver rigtig glade for nyheden om den kommende udvidelse. Jeg og alle de andre på Exmoor ser nu frem til at gå i gang med byggeudvalgsprocessen, så vi snarest muligt får bedre ridefaciliteter til borgerne i Lyngby-Taarbæk Kommune.