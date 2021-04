Debat: Richard Sandbæks promovereing af sig selv

Richard Sandbæk (RS) medlem af Teknik og Miljøudvalget har efter eget udsagn lært så meget om bæredygtighed og biodiversitet, at han sammen med en havearkitekt er i gang med at anlægge en "friseret" arkitekttegnet bæredygtig have, hvor alskens kryb, insekter mere eller mindre farlige/ubehagelige kan udfolde sig.

Nej, det eneste, RS er ude på, er at promovere sig selv, da der snart er valg, og biodiversitet og bæredygtighed er tilsyneladende "in" for tiden.

RS kunne blot have anskaffet sig et par bifamilier, så havde han ikke haft behov for at "frisere" sin have, og bierne ville også have glædet hans naboer. Utroligt hvordan politikere kan gøre sig interessante for at blive genvalgt, men RS er lidt for vidtløftig og bør ikke genvælges.