Debat: Regionens penge ikke til at føre valgkamp for

Det Grønne Område - 11. april 2021 kl. 06:46 Af Christine Dal, medl. regionsrådet, spidskandidat KV21 (V) Kontakt redaktionen

Regionens penge skal bruges på sundhed og ikke på partiernes valgkamp.

På sidste møde i Regionsrådet besluttede et flertal bestående af de røde partier og Liberal Alliance at bruge borgernes penge på at føre regionsvalgkamp. Deres argumenter var mange, herunder at nogle mennesker ikke er klar over at der er valgkamp og regionsvalg.

For nogle mennesker er det åbenbart svært at regne ud at det er valgår med de skilteskove af valgplakater, valgkortet i postkassen og tusindvis af tv og radiotimer der bruges på at dække valget.

Jeg og Venstre er skuffede over den manglende respekt for vores fælles midler og for den manglende tillid til at regionens borgere godt kan selv. Vi skal have en større respekt for den måde vi anvender pengene i sundhedsvæsenet.