Foto: Lars Schmidt

Debat: Raadvad Vandrerhjem ramt af Det Konservative Syndrom

Det Grønne Område - 11. august 2021 kl. 20:30 Af Ole Mathiesen, Høtoften 20, Virum Kontakt redaktionen

debat DGO kan i avisen21. juli fortælle, at "kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk har en vision om et Lyngby med masser af aktivitet".

I samme periode, juli dette år, har den store historie i bladet været en føljeton om de enorme frustrationer hos bestyrerparret på Raadvad Vandrerhjem. Samme kommunalbestyrelse har besluttet sig for at sælge vandrerhjemmet, og dermed de facto lukke stedet og bestyrerparrets arbejdsplads. Hm, hvordan kan det nu hænge sammen?

Bestyrerparret, som gennem mere end tyve år har arbejdet på at skabe et unikt sted, er voldsomt frusterede, og det er til at forstå.

Men stop engang, det er slet ikke så uforståeligt endda. Bestyrerne er ramt af noget, som de ikke har set komme, men som har floreret i kommunen i årevis: Det Konservative Syndrom.

Hvad ni ud af ti kommuner i Danmark ville gnide sig i hænderne over og straks understøtte eller ligefrem investere i, det kasseres af Lyngby-Taarbæks visionsløse og gennemkonservative kommunalbestyrelse. Kommunen drives nemlig som en privatøkonomi, og ikke det, den er, nemlig en sammenslutning af indbyggere, hvor kommunen og dens midler naturligvis skal arbejde for borgernes trivsel. Der er utallige eksempler, dem vender jeg tilbage til.

Men først sagen om Raadvad, Dyrehaven og turismeindsatsen. Lyngby vil gerne have turister, Lyngby vil gerne have "kunder" i byen, og Lyngby vil gerne have liv i byen. Enhver by i provinsen med respekt for sig selv vil gerne have et velfungerende og moderne vandrerhjem. Det er der mange eksempler på, og rigtig mange er, hvad bygninger og vedligehold angår, med kommunale midler.

Bysamfundet Raadvad er enestående i Danmark, historisk og kulturelt, og nu med en sikker bevarelse af de historiske værksteder. Derudover er Dyrehaven er landets største turistattraktion målt på besøgende, det er nok forbigået de konservatives bevågenhed.

Et vandrerhjem i netop Dyrehaven, tilmed i unikke, smukke og historiske bygninger og i tilgift med et engageret og dedikeret bestyrerpar, det mangler kun en ting. Kommunal opbakning, og selvfølgelig kommunal, økonomisk investering i modernisering og vedligehold af bygningerne. Sådan ville det blive opfattet alle andre steder i Danmark. Men nej, ikke i Harkjærs, Ørnskovs og Osmanis rige. Her skal alt sælges og afhændes, for puha, det koster jo penge at beholde "skidtet". På den måde røg kommunens feriekolonier, kommunens sommerhuse og flere andre ting. Men at ting koster penge i en kommune, behøver ikke være et onde, tværtimod så længe det blot kommer borgerne til gode.

Og så lige nogle af de mange andre eksempler på Den Konservative Syge. Alle andre superligaklubber i fodbold (lige bortset fra FCK, måske) oplever stor kommunal interesse og opbakning. Det opfattes som et gode for en by at have en klub i Superligaen. I Lyngby derimod, ja, der følger man "Raadvad-modellen". Lad os sælge skidtet, komme af med besværet og lade klubben klare sig selv (så må man jo se, om den kan!), det er devisen, og nu er Lyngby Stadion sat til salg. Og det fejres som en sejr! Men en sejr for hvem? Den konservative byrådsgruppe måske, men da ikke for kommunens borgere og deres trivsel.

Et andet eksempel er miseren på Sorgenfri Torv. Tingene er gået i hårdknude og et centralt sted for mange, mange tusinde borgere er i direkte forfald. Den herskende konservative ideologi fordrer, at kommunen ikke på mindste måde engagerer sig, for hvorfor dog gøre noget aktivt for sine borgere? Det kan jo koste penge! Nå ja, det er jo godt nok borgernes penge, men... i Osmanis rige!

Havnehytten ved Lyngby Havn og Fribadet med den populære sommerrestaurant er to attraktioner i kommunen med stor borgerværdi. Men begge steder er voldsomt nedslidte. Prøv at tage en tur fra henholdsvis Frederiksdal og Rustenborgvej til de to steder, så vil du hurtigt se, hvad et kommunalt engagement og miljø-opfriskning kunne gøre for disse to områder. Pudsigt nok er der også her forpagtere - ganske som i Raadvad - som må sejle i deres egen sø.

Endelig er der vores vejnet, især fortove og cykelstier. Kommunen har på uransagelig vis fået Vejdirektoratet til at bedømme forholdene som "acceptable". Tag selv en tur ud og find huller og direkte farlige steder. DGO kunne lave en hel særavis med fotos af knækkede fliser og huller i asfalten. Men nej, kun sporadisk vedligehold for "det er jo borgernes penge"!

Nå, men Konservative har jo kun 10 ud af 21 pladser i byrådet, så der må vel være en opposition, en mulighed for andre opfattelser, en mulighed for at fremme visioner og udvikling. Åh nej, ham der skulle være den alternative leder, ham der i årevis har været på spring som oppositionens fører og indehaveren af store borgmesterambitioner? Han bekendtgjorde i starten af sommeren, at han gerne tager en valgperiode mere til november. Med en erklæring om sin "store kærlighed" til borgmesteren og et ønske om at bevare den status quo, som har hersket i årevis, nemlig med Socialdemokratiets opbakning til Konservative, blev det lys slukket. Oppositionen er tilfreds med den sikre viceborgmesterpost.

Måske er du ikke tilfreds, men så er der jo valg til november, og Den Konservative Syge kan vel tøjles, ganske som andre graverende sygdomme, der er fremme for tiden.