Debat: Rådhusets facade blev da renoveret

Imidlertid undrer det, at den omfattende renovering af facaderne i midten af 60-erne slet ikke omtales. I artiklen udtaler borgmesteren: "at vi nærmest ikke har brugt penge på rådhuset siden 1938", hvilket er ikke er korrekt.

Nå, men det er jo også ca. 55 år siden, så det er vel OK at renovere påny.

Jeg er enig i, at det flotte rådhus er vigtigt at bevare og at kommunens intentioner om en opgradering af bygningen, også indvendigt lyder som et godt projekt.