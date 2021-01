Debat: Rådhuset ikke er aldersvarende, men det er bygningerne til vores yngste og ældre heller ikke

...men i de mange dagtilbud og plejehjem har kommunens yngste og ældste stadig deres gang. De har ikke noget valg - de ældre bor der og de yngste er sendt afsted så forældrene kan arbejde for at betale til bl.a. kommunekassen.

Derfor undrer det os, at når man prioriterer kommunekassens penge, at man vælger at lade kommunens rådhus komme i første række.

Man vælger at prioritere renovation af en ejendom som ikke er et hjem for nogen og ikke skal være åben og i gang når samfundet er allermest presset.

Vi anerkender at rådhuset ikke er aldersvarende, vi anerkender at vinduerne er utætte og der er varmt om sommeren og koldt om vinteren. Vi anerkender også at det bliver dyrere at renovere hvis vi venter.

Men det samme gør sig gældende for mange af bygningerne der huser vores yngste og ældste. Forskellen er, at en 1-årig ikke kan sige de fryser eller skal have en trøje af, her skal de bruge hjælp. En hjælpe der forudsætter der er et omsorgsoverskud og hænder nok til at se de skal hjælpes af med en trøje eller give et tæppe på mens man sidder i kørestolen. Desværre er områderne heller ikke prioriteret hvad angår varme hænder.