Debat: Psykisk sårbare har brug for at komme ud i samfundet og blot være en del af os

Det Grønne Område - 25. oktober 2021 kl. 06:00 Af Tommy Wedel, kandidat KV21 (V) Kontakt redaktionen

I Venstre ønsker vi flere socialøkonomiske arbejdspladser.

Vi mener helt klart, at der skal være lige muligheder for alle - uanset køn, alder eller handicap. Vi ønsker et mangfoldigt samfund, hvor der er plads til at være den man er, og hvor man kan bidrage med sine evner.

I en kommende kommunalbestyrelse vil jeg derfor arbejde for flere social-økonomiske arbejdspladser.

Rigtig mange psykisk sårbare har brug for at komme ud i samfundet og blot være en del af os; ikke være noget specielt, men få lov til at gå på arbejde præcis som alle andre. Mange klarer ikke et almindeligt fuldtidsjob.

Måske er det kun 10 eller 5 timer om ugen, men værdifulde timer for både den, der går på arbejde og for samfundet. Ingen mennesker fortjener at sidde derhjemme og lade de mørke tanker skøjte rundt i hovedet og føle sig værdiløse.

Både kommunen og de erhvervsdrivende har en forpligtelse til, hvor det er muligt, at skabe socialøkonomiske arbejdspladser.

Det har vi forsømt, og som kommune må vi skamme os over manglen. Jeg tror nu ikke, det er ond vilje, men udelukkende tiderne, hvor det hele skal være oppe i gear.

Der er ikke længere tid til det menneskelige, alt skal være strømlinet og succesfuldt.

I min verden er det at kunne se et menneske vokse, udelukkende gennem den mulighed, der bliver dem givet, ved at kunne sige: "jeg har et job", noget af det fineste, det varmeste og mest imponerende, man kan opleve. Lad flere få den chance. Vi kan godt, hvis vi vil.