Debat: Prikker på cykelstien og skatten sættes op

Hvorfor lige en markering med prikker på cylelstierne, små hvide mus havde været mere relevant, det ville DTU-drukkenboltene nok bedre kunne forholde sig til, når de slingrer hjem efter en våd aften/nat i Lyngby. For det er vel det, det hele kommer an på.

Politikerne har hermed bevist, at pengene ligger bedst i skatteborgernes egne lommer, og at der ikke er behov for en skattestigning i Lyngby-Taarbæk.