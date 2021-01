Send til din ven. X Artiklen: Debat: Praktik til kommunalbestyrelsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Praktik til kommunalbestyrelsen

Det Grønne Område - 06. januar 2021 kl. 07:10 Af Lars Bisgaard, Spidskandidat for VORES kommune - LTK -Lokallisten for hele Lyngby-Taarbæk Kontakt redaktionen

Et af det kommende kommunalvalgs emner i år 2021, bliver kommunikationen mellem borgerne på den ene side og de valgte lokalpolitikere, samt administrationen, på den anden. Og det er jo egentlig sjovt, at det kommer op hvert 4. år, uden at blive løst tilfredsstillende. Spørgsmålet er om det er valgflæsk, at man vil kommunikationen med borgerne, eller om man er villig til at sætte handling bag ordene?

PRAKTIK: VORES kommune-LTK ønsker at kommunalpolitikerne kommer i praktik på de lokale arbejdspladser, hvert 2. år, for at få en føling med hvad der sker i kommunen. Det giver dem mulighed for at møde de mennesker, som bliver berørt af og se effekten af deres beslutninger. Samtidig giver det de lokale medarbejdere mulighed for at komme med inputs til forbedringer og ændringer.

Tanken er at kommunalpolitikerne bruger en uge i praktik, i år 1 af valgperioden og tilsvarende i år 3. Her skal man ud at arbejde en dag på en børneinstitution, ud med vej & park, en dag på jobcentret eller på en skole, m.fl. Mulighederne er mange.

MESSE: Det åbner op for at man i år 2 og 4 af en valgperiode, ville kunne holde en messe, a la Borgermødet på Bornholm. En lørdag eftermiddag i Lyngby hallen, hvor alle borger kan kigge forbi og møde eller stille spørgsmål til de lokale politikere og forhåbentligt få svar på deres spørgsmål. Alle opstillede partier fra det seneste kommunalvalg, vil være til stede. Tænker også at handelslivet i Lyngby kan se det positive i at deltage i sådan et arrangement.

VORES kommune-LTK deltager med glæde i begge arrangementer. Lad os få politikkerne ud af deres boble. Begge tiltag vil forhåbentlig give et positivt indspark til politikerne, og i sidste ende bedre kommunikation.

Eller er det bare valgflæsk fra de siddende partier?