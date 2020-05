Send til din ven. X Artiklen: Debat: Politikerne skulle have haft besked om træfældning sidste år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Politikerne skulle have haft besked om træfældning sidste år

Det Grønne Område - 21. maj 2020 kl. 08:00 Af Lotte Haubroe, Hestegangen 7, Kgs. Lyngby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det klinger hult, når kommunens forvaltning og politikere vurderer, at det ikke interesserer hverken Lundtoftes borgere eller interesseforeningerne for natur, bygningskultur og landskab, at man uden videre vil fælde den yderste række, 50+ år gamle egetræer i det skovbrynsagtige en kilometer lange træbælte ved Lundtoftegårdsvej. Borgerne har nu på falderebet fået fjorten dages frist til at foreslå alternativer - til et projekt, der har været mindst fire år undervejs.

Træbæltet, der går hele vejen rundt om DTU, er et markant kendetegn for universitetet. For lokalbefolkningen er det en glæde at færdes under træerne på turen fra Lundtofte til Klampenborgvej. Træerne kunne have været væk allerede nu, var det ikke for årvågne borgere og foreninger, som opdagede, de var afmærket.

Ifølge referatet fra ByPlanudvalgsmøde 13. maj burde kommunens embedsmænd senest allerede for et år siden have orienteret politikerne om, at man planlagde at fælde træerne. Derfor - og på grund af den store offentlige opmærksomhed (lugter her af snarligt kommunalvalg?) - besluttede udvalget, at borgere og foreninger får fjorten dages høringsfrist.

Borgere i Hjortekær og Lundtofte har været til adskillige orienteringsmøder om de omfattende erhvervs- og boligbyggerier, udvidelsen af DTU mv., mv på begge sider af Helsingørmotorvejen. Her havde der været rig lejlighed til at nævne træfældning.

På den anden side af Lundtoftegårdsvej over for trærækken er grundene solgt eller ved at blive det. Her kunne der også være vejudvidet, hvis viljen havde været der, i stedet for at fælde træer.

Lav nu et ordentligt vejprojekt, der tager hensyn til de landskabelige og kulturelle værdier og kan bruges af andre trafikanter end biler. Gør om nødvendigt vejen smallere, sæt farten på kørebanen ned - og henvis i øvrigt bilisterne til andre trafikmidler. Der bliver alligevel ikke plads til flere biler - med mindre vi skal lægger asfalt på alle de efterhånden mindre og mindre grønne arealer, der er tilbage.