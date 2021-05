Foto: AdobeStock Foto: LIGHTFIELD STUDIOS - stock.adobe

Debat: Politikerne giver alenlange svar og giver staten skylden

Det Grønne Område - 21. maj 2021 kl. 15:00 Af Kurt Bengtsen, fmd., Støtteforeningen for udviklingshandicappede i LTK, Skodsborg Strandvej 211, Skodsborg Kontakt redaktionen

Kommunalvalg 2021. Det er eksamenstid. Kommunalbestyrelsen, de enkelte partier og medlemmer af kommunalbestyrelsen skal til eksamen. Det er fire år siden, de sidst var til eksamen, så det er tid til at kigge dem efter i sømmene. Har de holdt de afgivne løfter? Den eksamen foregår godt nok ikke ved det grønne bord, men rollerne er besat. Det er dig og mig, der er henholdsvis lærer og censor.

Når jeg tænker tilbage på min egen eksamenstid tilbage i 50'erne, var det en meget spændende tid, hvis man kan bruge det udtryk . Men det var i hvert fald en tid med megen nervøsitet og bekymring. Kunne man nu bestå prøverne og gøre sig fortjent til at komme op i næste klasse. Dengang blev man vurderet efter 13 skalaen. Der er sket meget siden, så måske skulle man bare sige bestået eller ikke bestået. Det må i sagens natur være op til den enkelte at vurdere.

Jeg ved ikke om de enkelte politikere er lige så nervøse, som jeg var dengang. Det er de vel næppe. Men at de er sat op til valget den 26. november og begyndt at finde deres mærkesager frem er tydeligt bl.a. på læserbrevene i DGO. Valgplakaterne kommer vel også snart op på lygtepælene.

Jeg elsker det gamle ord om ret og pligt. Det har sjældent passet bedre i forhold til kommunalvalget.

Jeg anerkender til fulde, at det kan være kompliceret og til tider uigennemskueligt, hvem man skal stemme på, men det er vigtigt at deltage. Lidt højtideligt kan man tale om en demokratisk pligt. Der er mange samfund rundt omkring i verden, hvor det ikke er en selvfølgelighed at man har den ret.

Sagen er handicappolitik. Hvordan sikrer vi os at de grupper af handicappede borgere i kommunen, som jo på nogle områder - er udsatte og sårbare - får den støtte og hjælp, de både har behov for og ikke mindst ret til og krav på. Det burde være en selvfølge - det med retten - men er det desværre langt fra.

Netop retsprincippet, som handicappet, er i disse år truet, fordi kommunens økonomi indgår i kriterierne for en given bevilling/støtte. På den måde kan man jo have sine bange anelser, om det bliver lovens intentioner eller kommunens økonomi, der giver udslaget for afgørelsen.

De mange sager, der stadigvæk kommer retur fra Ankestyrelsen til kommunerne p.g.a. dårlig sagsbehandling og/eller forkerte afgørelser taler deres tydelige sprog. Jeg er bare så uendelig træt af de uværdige slagsmål/ansvarsforflygtigelser imellem stat og kommune.

Hver gang, man stiller et relevant spørgsmål til en politiker, får man alenlange forklaringer, som altid munder ud i de begrænsninger og restriktioner, staten har lagt ned over kommunerne. På den anden side forsømmer landspolitikerne ikke en lejlighed til at fortælle os, hvor mange millioner, de i et givent år har postet ud på de forskellige områder.

Nu må det høre op.