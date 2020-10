Send til din ven. X Artiklen: Debat: Politikerne blander sig for meget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Politikerne blander sig for meget

Det Grønne Område - 10. oktober 2020 kl. 15:00 Af Anette Skafte - Nye Borgerlige Kontakt redaktionen

Den politiske indblanding fra kommunalbestyrelsen er blevet for stor!

Der har været et kæmpe økonomisk pres på det specialiserede børneområde i flere år. Kommunens serviceudgifter på området er simpelthen løbet løbsk.

I Nye Borgerlige har vi efter en granskning af de sidste års regnskab og budgetter fundet anledning til at stille forvaltningen en del spørgsmål. Men et af de store spørgsmål vi står med nu er om man fra børne- og unge udvalget og kommunalbestyrelsens side har udvist rettidig omhu?

De galoperende udgifter på det specialiserede børneområde kunne man fra kommunens side have minimeret kraftigt, hvis man netop havde vægtet tidlig indsats og forebyggelse meget højere.

Det er bestemt ikke et ny viden, som børneudvalgsformanden Gitte Kjær-Westermann giver udtryk for.

Men de siddende politikere har de sidste mange år åbenbart ment, at de vidste bedre end både fagfolk og forskere på området. Forskning har tydeligt bevist, at hvis man opsporer mulige diagnoser og andre udfordringer tidligt i barnets liv, og sætter tidligt ind med den nødvendige hjælp, er det en både menneskelig og økonomisk god investering både på den korte og den lange bane.

Man vil nu i gang med at lave den helt store omstilling på det specialiserede børneområde, eller pænt sagt, et inklusions-spareprojekt. Det er dog vigtigt, at man ikke bare kigger på, hvor mange børn man kan inkluderer og, hvor hurtigt, det er jo helt absurd at man i inklusionens hellige navn påtænker at lave en årlig visitation bare for at få budgetterne til at holde.

Hvorfor er det, at man absolut vil have alle børn "sluset" over i folkeskolen, i stedet for at se på det enkelte barn og tage højde for det enkelte barns behov i stedet for Excel ark og kassetænkning"?

Vi ønsker ikke mere inklusion - tværtimod, så ønsker vi mindre inklusion. Inklusion er en hjerteskærende spareøvelse. For meget Inklusion gør alle i klassen til tabere. De undervisningsparate og vidensbegærlige børn får utilstrækkelig og uambitiøs undervisning. De svage i klassen får ikke den specialundervisning, de har behov for, og lærerne står frustrerede tilbage med både børn, forældre og ledelse som modstandere.

Vi har i Nye Borgerlige stor tillid til, at det er de fagprofessionelle, ledere samt forældrene, og ikke politikerne der er de bedst egnede til at sikre kvalitet, udvikling og trivsel for børnene.

Derfor vil Nye Borgerlige give skolerne og fagpersonalet langt større frihed, så vi undgår et tungt bureaukratisk skolevæsen, hvor systemet æder energien ud af lærere og ledelse - og børnene bliver taberne.

Skolerne skal være frie, og pengene skal følge det enkelte barn. Med vores politik vil skolegangen i Danmark fortsat blive betalt over skatten - nøjagtigt som i dag.

Vi vil gerne gøre op med, at kommunerne driver skolerne. Kommunerne skal ikke have indflydelse på etablering, drift eller indhold i undervisningen. De skal kun have tilsynspligt.

Vi skylder de dygtige lærere og ledere, de engagerede forældre at give dem rammerne til at skabe den bedste skole - til gavn for børnene. Den politiske indblanding - fra kommunalbestyrelsen er blevet for stor.