Debat: Politikere som gratis letbanevagter

Hvad er det, Lyngby-Taarbæk Forsyning prøver at insinuere, at borgerne på Buddingevej eventuelt skulle have drevet hærværk på nogle varmekanoner, der skulle holde noget udstyr frostfrit, og at en regning på 100.000 kroner, samt at arbejdet nu kommer til at trække ud, og at denne merpris lander hos Lyngby-Taarbæks borgere.

Jeg vil foreslå, at Forsyningen fremover gør brug af letbane-glade politikere som gratis vagter, og for den sags skyld også letbane-glade borgere, der bor så langt væk fra letbanen, at de aldrig vil gøre brug af den og derfor heller ikke vil opleve generne fra den, men fejlagtigt tror, at den vil være et vidunder for Lyngby-Taarbæk og derfor ikke fatter, at den blot signalerer, at her går udviklingen baglæns. Suk.