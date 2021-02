Debat: Politiets indsats mod uro i det centrale Lyngby er utilstrækkelig - mere politi og mere konsekvens

Grupper af indvandrerdrenge terroriserer kommunens borgere - særligt området omkring Lyngby Station er hårdt plaget.

I den lokale debat kan man mærke flere og flere borgere er frustrerede. Vores lokale politikere i byrådet er fuldstændig tavse og giver et indtryk af at de stikker hovedet i busken. Det får ikke problemerne til at forsvinde - tværtimod. Det er ganske enkelt ikke fair overfor borgerne.