Debat: Plejehjem bør være af samme standard som hospice - det skal der være penge til

Med hele to sider om vores plejehjemsstandarder i DGO 9. december, må det være vigtigt at se i øjnene at gennemsnitsalderen for at vi kommer på plejehjem er 84 år og at opholdet derefter 2,8 år. Det må derfor være et krav at forholdende tillader at vi får det bedste ud af den tid både med hensyn til underholdning, adspredelse og pleje.