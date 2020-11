Send til din ven. X Artiklen: Debat: Personalet gør meget - Men der mangler hænder om aftenen og natten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Personalet gør meget - Men der mangler hænder om aftenen og natten

Det Grønne Område - 14. november 2020 kl. 15:00 Af Merete Belling, Rosenvænget 29, Stenløse Kontakt redaktionen

Vores far Jørgen Christian Hansen tidlige Lyngvej 40 var så heldig sidste år 1. august at få plads på Syrenen på Baunehøj.

Han nåede at bo der i 14 måneder, og personalet gør meget for, at de ældre skal føle sig godt tilpas. Det er et venligt personale med en god leder. Det eneste, man kunne ønske, var, at der var flere hænder til at hjælpe de ældre, da de fleste jo kræver meget hjælp i hele døgnet.

Vi oplevede specielt, at det er særlig slemt om aftenen og natten, hvor der er alt for lidt personale.

Vi kunne være ved vores far de sidste to nætter, hvor der blev stillet en seng ind, så vi som pårørende kunne hvile lidt .

Der oplevede vi, at der kun er en sygeplejerske til tre plejehjem i kommunen plus, at hun skal passe hjemmeplejen, hvis der er behov for en sygeplejerske, hvilket der var den ene nat, vi sad ved vores far. Det gør jo desværre, at man skal vente for at få givet medicin .

Vi var meget taknemmelige for, at vores far var så heldig at få plads på Baunehøj, da det betyder meget at kunne blive i samme område, man har boet de sidste 50 år.

Tak til Baunehøj endnu engang.

