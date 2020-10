Debat: Parkering på den private fællesvej

Jeg er nu blevet ejer af et fortov, en halv vejbane samt et bump med vedligeholdelsespligt, hvilket er en ny situation for mig. Kommunen mener vist, at den har renoveret vejen inden en kommende overdragelse, men det er en anden sag.

Jeg oplever gang på gang at andre husejere parkerer på mit fortov i stedet for på deres eget. Jeg har set, at der et andet sted på en vej er lagt kampesten langs fortovskanten, og jeg ønsker svar fra kommunen, om jeg må gøre det samme. Eller vil kommunen påbyde husejere at etablere parkeringspladser i deres haver til egne biler samt to gæstebiler, hvis der ikke er plads nok på eget fortov.