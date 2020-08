Debat: Opfatter jeg budskabet forkert?

Jeg synes, det er et meget malplaceret signal at sende, for ikke at sige direkte uansvarligt.

Vi er helt enige med Nico Kirk: Vi skal fortsat skal være ansvarlige, holde afstand, bruge håndsprit og passe på hinanden for at undgå smittespredning.

Vores hensigt med kampagnen er at kommunikere, at nu, hvor sommerferien er slut, er det også dejligt at komme tilbage til hverdagen. Hverdagen forstået som tilbage på arbejde, tilbage til skolen, til madpakkerne og alt det, der hører til. Også selv om man kan sige, at Covid-19 har vist sig at ændre vores hverdag, så langt vi kan se frem.