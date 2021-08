Debat: Omsorgssvigt af Arne viser, at den er rivende gal - er arrogant og overfladisk ledelse problemet?

Det er vigtigt at understrege, at der er mange omsorgsfulde og dygtige hjemmehjælpere med høj grad af empati i hjemmeplejen. Og så er der alle de uuddannede vikarer og afløsere, som skal tjene hurtige penge. Denne gruppe har ledelsen et kæmpe ansvar over for i alle vagter. Når vikarerne ikke fungerer, går det ud over de borgere, de skal yde omsorg, og de trækker de gode medarbejderes indsats med ned i dybet. Når uuddannede vikarer og afløsere rekrutteres direkte fra vikarbureau, er det entydigt ledelsens ansvar at sikre, at vikarerne kan, vil og udfører opgaverne rigtigt, og at alle krav til for eksempel hygiejne og god tone overholdes. Det kan være svært, når man er meget ung uden nogen oplæring, at stå med tunge opgaver.